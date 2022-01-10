В США частный самолет попал под поезд и разлетелся вдребезги: пилота спасли в последний момент (видео)

В США частный самолет попал под поезд и разлетелся вдребезги: пилота спасли в последний момент (видео)

После неудачного взлета самолет совершил аварийную посадку прямо на железнодорожном переезде.

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вытащила пилота одномоторного частного самолета Cessna, совершившего аварийную посадку на железнодорожном переезде.

Об этом сообщили в Twitter департамента полиции Лос-Анджелеса, опубликовав видео с места аварии.

После посадки пилот получил ранение и не мог самостоятельно покинуть летательный аппарат. На помощь прибыли полицейские подразделения.

"Полицейские подразделения проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, совершившему вынужденную посадку на железнодорожный путь на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит", — говорится в сообщении.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of pilot который совершил ярмарку ездить на дорожных дорожках в San Fernando Rd. and Osborne St., just before on oninging train collided with aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo -- LAPD HQ (@LAPDHQ) 10 января 2022

Как сообщил агентству Reuters очевидец этого события, самолет приземлился на переезде после неудачной попытки взлета из аэропорта Уайтмэн.

"За несколько секунд до столкновения полицейские спасли пилота, и один из обломков чуть не задел меня", — рассказал он.

По информации местных СМИ, летчик отделался только порезами и синяками, его состояние стабильное. В поезде тоже никто не пострадал.

Напомним, ранее в американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet.

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