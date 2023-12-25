В США через Мексику пешком направляются тысячи мигрантов: от чего они бегут

Местные СМИ сообщают, что большинство мигрантов было из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли из таких дальних стран, как Бангладеш и Индия.

Тысячи мигрантов отправились пешком с юга Мексики, пытаясь достичь границы с Соединенными Штатами.

Об этом информирует BBC.

По оценкам, к караванам мигрантов присоединились около 7000 человек, преимущественно из Южной и Центральной Америки, в том числе тысячи детей.

Они отправились за несколько дней до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с мексиканским президентом пути сдерживания массовой миграции.

Из-за наплыва мигрантов недавно было закрыто несколько пограничных переходов.

BREAKING: Другие massive caravan является на его пути к тормозной США границы.



Это было только в Tapachula, Мексика: pic.twitter.com/X2ySAo1vU1 — End Wokeness (@EndWokeness) December 24, 2023

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор разделяют обеспокоенность "драматическим" увеличением числа мигрантов, пересекающих их общую границу.

Число людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022, так и в 2023 финансовом году.

Только в сентябре 2023 года пограничный патруль США задержал более 200 000 мигрантов, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу, согласно данным Министерства внутренней безопасности США.

Последний караван мигрантов отправился из южного мексиканского города Тапачула, вблизи южной границы с Гватемалой, в канун Рождества.

Его лидеры несли баннер с надписью "Бегство от бедности".

Местные СМИ сообщают, что большинство мигрантов было из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли из таких далеких стран, как Бангладеш и Индия.

Многие сказали, что решили присоединиться к караванам после того, как месяцами ждали разрешения на транзит.

Активист по защите прав мигрантов сопровождающий караван Луис Гарсия Вильягран сказал, что для многих мигрантов, застрявших в Тапачуле, присоединение к массовому походу на север было крайней мерой.

“Проблема в том, что южная граница [с Гватемалой] открыта и ежедневно ее пересекают от 800 до 1000 человек. Если мы не выберемся из Тапачулы, город разрушится. Мы говорим мексиканскому правительству, что оно не оставил нам другого выбора, кроме как выехать на прибрежное шоссе и идти пешком так далеко, как сможем», — сказал он.

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Первое утро мигранты прошли около 15 км после того, как отправились на рассвете 24 декабря.

Один мигрант из Гондураса рассказал, что покинул родную страну, чтобы убежать от преступной банды, угрожавшей его убить.

Хосе Сантос рассказал об этом информационному агентству Reuters: "Я был напуган, поэтому решил приехать в Мексику, надеясь, что мне разрешат уехать в США".

В пятницу, 22 декабря, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов снова работать с США по решению проблем миграции.

В среду, 27 декабря, мексиканский лидер должен встретиться с госсекретарем США.

Их встреча состоится в то время, когда всплеск иммиграции является горячей политической темой в США, а давление на президента Байдена растет с целью остановить поток мигрантов через южную границу США.

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