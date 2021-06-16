В США число жертв коронавируса перевалило за 600 тысяч: какова ситуация в стране

Между тем Калифорния и Нью-Йорк отменили большинство COVID-ограничений.

В США во вторник, 15 июня, количество связанных с COVID-19 летальных случаев превысило отметку в 600 тысяч. Примерно столько же американцев в 2019 году умерло от рака.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в этот же день американские штаты Калифорния и Нью-Йорк отменили большинство ограничений, введенных в прошлом году для сдерживания пандемии коронавируса.

С начала вакцинации суточный показатель смертности от COVID-19 в США упал в среднем до 340 случаев против более 3,4 тыс. в середине января. Дневной прирост больных также уменьшился до 14 тысяч случаев против четверти миллиона зимой.

В то же время считается, что настоящее количество умерших от осложнений коронавирусной инфекции в США и во всем мире значительно выше, и немало случаев не принимаются во внимание или, вероятно, скрываются в некоторых странах.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что хотя в США резко сокращается количество новых заражений и смертей, "сейчас не время ослаблять бдительность", поскольку показатель смертности все еще достаточно высок.

В рейтинге самых пораженных пандемией COVID-19 стран США, согласно данным Университета Джона Хопкинса, находятся на первом месте с 33 481 701 больным и 600 172 умершими.

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Как сообщалось, американский штат Вермонт первым в США вакцинировал от COVID-19 более 80% населения, в связи с чем губернатор Фил Скотт отменил все ограничения, связанные с пандемией.

Ранее президент США Джо Байден объявил о "месяце действий", призванном к максимальной вакцинации американцев от COVID-19 к праздникам 4 июля. Так, в июне американцы, прививающиеся от коронавируса, смогут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Как сообщалось, в США показатели заболеваемости COVID-19 упали до уровня, который в последний раз наблюдали более 11 месяцев назад.

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