В США число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", увеличилось до 45 человек - СМИ

В США число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", увеличилось до 45 человек - СМИ

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, увеличилось до 45 человек.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 45 погибших.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

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Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Местные власти ведут эвакуацию.

Напомним:

Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.

принес в США небывалые ливни и наводнения. Мэр кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где Здесь впервые в истории города — В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание

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