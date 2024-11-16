В США демократы заинтересовались, зачем Илон Маск звонил в Россию

Сенаторы США обеспокоены по поводу вероятных контактов Маска с российскими чиновниками, в частности Сергеем Кириенко.

В США призывали провести расследование информации о звонках Илона Маска к российским чиновникам, в частности президенту России Владимиру Путину, это связано с угрозами национальной безопасности.

Об этом заявили два высокопоставленных чиновника-сенатора-демократа в письме, которым располагает агентство Reuters.

"Сообщения о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими должностными лицами, в том числе с президентом Владимиром Путиным, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами по соображениям национальной безопасности", — пишет агентство.

Илон Маск, назначенный на государственный пост при президентстве Дональда Трампа, как руководитель SpaceX контролирует миллиардные контракты с Пентагоном и разведывательными службами.

Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США и генинспектору Пентагона с призывом расследовать участие Илона Маска в программах SpaceX из-за его разговоров с российскими чиновниками. Они предложили рассмотреть возможность его отстранения от контрактов и привилегий.

В письме, обнародованном в пятницу, законодатели заявили, что "отношения между известным противником США и г-ном Маском, получающим миллиарды долларов государственного финансирования, вызывают серьезные вопросы его надежности как подрядчика правительства и обладателя допуска".

Несколько демократических законодателей публично призвали провести расследование связей Маска с Москвой после того, как в прошлом месяце Wall Street Journal сообщила о предполагаемом контакте. Однако письмо американским чиновникам, которые могли бы начать такое расследование, ранее не публиковалось.

Призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию является маловероятной попыткой, поскольку Трамп готовится вернуться в Белый дом при поддержке Маска, который потратил более 119 миллионов долларов на предвыборную кампанию и был назначен соруководителем будущего Департамента эффективности правительства избранного президента.

SpaceX, Маск и Пентагон не ответили на запросы о комментариях. Пентагон и Министерство юстиции также не дали ответа на подобные запросы.

О российских контактах

В 2022 году появились сообщения, что Илон Маск общался с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным, о войне в Украине и возможном применении ядерного оружия. Маск опроверг эти заявления, утверждая, что его разговоры с Путиным касались только космоса. Однако в октябре 2023 года Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Маск провел несколько бесед с российскими чиновниками, включая Путина и Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации России.

Эти контакты вызвали беспокойство у сенаторов США, которые подчеркнули необходимость расследования, поскольку Маск имеет доступ к секретной информации, связанной с его компанией SpaceX, выполняющей большие контракты с Пентагоном и НАСА. Сенаторы заявили, что подобные связи могут представлять угрозу национальной безопасности США, особенно на фоне обострения напряженности в космосе после российской агрессии в Украине.

Напомним, Илон Маск провел тайную встречу с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Ираване в Нью-Йорке. По информации иранских источников, обсуждалась возможность уменьшения напряжения между США и Ираном.

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