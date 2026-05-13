В США демонтировали мурал с убитой украинкой Заруцкой: причины и детали скандала

Демонтаж мурала с изображением Ирины Заруцкой

Реклама

В американском городе Провиденс после недель споров демонтировали мурал, посвященный памяти убитой украинской беженки Ирины Заруцкой. Городские власти и жители разошлись в оценках проекта, который связывают с финансированием от бизнесмена Илона Маска.

Об этом сообщили WJAR-TV и Fox News.

Решение демонтировать мурал с фото Заруцкой приняли после нескольких недель дискуссий, критики со стороны части жителей и вмешательства местных властей.

Реклама

Стенопись была расположена на фасаде бара Dark Lady, однако 12 мая ее окончательно убрали. Владелица заведения рассказала, что демонтаж пытались провести максимально спокойно и без конфликтов. По ее словам, команда долгое время работала над тем, чтобы завершить ситуацию корректно, и теперь надеется на стабилизацию атмосферы в городе.

Автор работы, художник Иен Годро, признался, что расстроен решением о демонтаже, ведь хотел, чтобы мурал остался частью городского пространства в центре.

«Я взволнован начавшимся разговором, и я думаю, что сначала он был противоречивым, но в конце концов исцеляет. Я думаю, что это начало очень сложный разговор», — сказал Годро.

Дискуссии вокруг мурала продолжались несколько недель. Часть жителей выступала против его размещения, а затем ситуация привлекла внимание городских властей. Мэр Бретт Смайли и другие чиновники поддержали демонтаж из-за беспокойства политическим подтекстом проекта и возможными источниками его финансирования.

Реклама

Основные претензии касались не самой художественной работы, а людей, которые поддерживали ее создание. В частности, обсуждалась информация о возможном финансировании проекта со стороны Маска, который ранее заявлял о готовности поддержать создание серии муралов, посвященных Заруцкой.

В то же время глава Республиканской партии округа Нарагансетт Энтони Д’Эллена поддержал сохранение мурала и начал петицию с призывом оставить его в городе. По мнению политика, власти вместо борьбы с преступностью и спорами вокруг системы залогов фактически пытаются убрать память о жертве. Кроме того, он предложил одному из местных бизнесов предоставить художнику новое место для создания стенописи.

Ранее совладелец бара Франсуа Карам объяснял, что мурал создавали как способ почтить память Заруцкой и показать историю иммигрантов, которые приезжают в США в поисках лучшей жизни. По его словам, Ирина сама прошла этот путь — от переезда в Штаты до трагической гибели.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Провиденсе власти приказали демонтировать почти готовый мурал в честь Заруцкой, которую убил рецидивист. Мэр Бретт Смайли и депутат Дэвид Моралес заявили, что мемориал не соответствует «ценностям общества» и является «правой пропагандой», поскольку его финансирование связывают с критикой либеральной политики в отношении преступности. Владельцы ЛГБТК-клуба, на стене которого был мурал, извинились за «хаос» и закрыли заведение. Маск, который поддерживал проект, раскритиковал это решение. Сторонники мурала указывают на двойные стандарты власти, сравнивая ситуацию с мемориалами погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду.

Реклама

Новости партнеров