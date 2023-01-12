В США девочка нашла зуб гигантской акулы, вымершей 3,5 миллиона лет назад

Семья отнесла зуб в Морской музей Калверта.
На пляже в американском штате Мэриленд девятилетняя Молли Сэмпсон обнаружила зуб акулы мегалодона. Это животное вымерло примерно 3,5 миллиона лет назад.
Об этом пишет BBC.
Акула мегалодон, чье название переводится с древнегреческого как "большой зуб", обитала в морях по всему миру, пока не вымерла примерно 3,5 миллиона лет назад.
Это животное росло длиной до 20 метров. Otodus megalodon был не только самой большой акулой в мире, но и одной из самых крупных рыб, которые когда-либо существовали. По словам матери девочки, зуб, который обнаружила Молли, был длиной около 13 сантиметров.
Семья принесла зуб в Морской музей округа Калверт. Куратор музея назвал это "находкой, встречающейся раз в жизни".
Напомним:
- На одном из пляжей в штате Орегон (США) впервые в этом регионе была обнаружена красно-оранжевая рыба-опах, которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата.
- Ранее американка Дебби Геддес поймала рыбу с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях.
- Также в США на берегу океана нашли труп рыбы с зубами, которые выглядят как человеческие. Хотя вид рыбы может кого-то шокировать, но она не редкая. Archosargus probatocephalus не входит в список угрожающих или уязвимых Мирового союза охраны природы, и часто попадается рыбакам. Хотя трудно в это поверить ввиду внешности рыбы, но она известна своим белым мясом и мягким вкусом.
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