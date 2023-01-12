В США девочка нашла зуб гигантской акулы, вымершей 3,5 миллиона лет назад

На пляже в американском штате Мэриленд девятилетняя Молли Сэмпсон обнаружила зуб акулы мегалодона. Это животное вымерло примерно 3,5 миллиона лет назад.

Об этом пишет BBC.

Акула мегалодон, чье название переводится с древнегреческого как "большой зуб", обитала в морях по всему миру, пока не вымерла примерно 3,5 миллиона лет назад.

Это животное росло длиной до 20 метров. Otodus megalodon был не только самой большой акулой в мире, но и одной из самых крупных рыб, которые когда-либо существовали. По словам матери девочки, зуб, который обнаружила Молли, был длиной около 13 сантиметров.

Семья принесла зуб в Морской музей округа Калверт. Куратор музея назвал это "находкой, встречающейся раз в жизни".

Напомним:

На одном из пляжей в штате Орегон (США) впервые в этом регионе была обнаружена красно-оранжевая рыба-опах, которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата.

которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата. Ранее американка Дебби Геддес поймала рыбу с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях.

с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях. Также в США на берегу океана нашли труп рыбы с зубами, которые выглядят как человеческие. Хотя вид рыбы может кого-то шокировать, но она не редкая. Archosargus probatocephalus не входит в список угрожающих или уязвимых Мирового союза охраны природы, и часто попадается рыбакам. Хотя трудно в это поверить ввиду внешности рыбы, но она известна своим белым мясом и мягким вкусом.

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