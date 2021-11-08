В США девушка спаслась от педофила благодаря жесту из TikTok: что она показала

В США девушка спаслась от педофила благодаря жесту из TikTok: что она показала

Водитель, ехавший рядом, понял, что девушка нуждается в помощи.

В США 16-летней девушке удалось спастись от похищения педофилом благодаря тому, что она показала водителю соседней машины жест, ранее увидевший в TikTok.

Об этом сообщает Fox 8 News.

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Мужчина, ехавший рядом с автомобилем угонщика, обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем. Она повернула к нему ладонь, сжала большой палец и накрыла его остальными пальцами. Он понял ее жестикуляцию и тут же позвонил по телефону в полицию.

В результате правоохранители остановили автомобиль и задержали 61-летнего мужчину прямо на автомагистрали. На заднем сиденье он вез похищенную несовершеннолетнюю девушку.

Кроме того, в его телефоне были обнаружены ее снимки сексуального характера. Пострадавшая рассказала, что проехала с похитителем несколько штатов.

Напомним, в американском штате Флорида в результате ДТП погиб звезда TikTok Timbo the Redneck, настоящее имя которого Тимоти Холл. Отмечается, что 18-летний блоггер дрифтовал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло, а автомобиль опрокинулся и придавил его.

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