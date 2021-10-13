В США дом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей

Этот вид змей считаются одними из самых смертоносных в Северной Калифорнии.

В США в штате Калифорния жительница Санта-Росы нашла в своем доме почти сотню смертосних змей.

Об этом сообщает KRON4.

Женщина позвонила в службу спасения, чтобы они забрали более 90 змей, найденных в ее доме. Директор отдела спасения рептилий округа Сонома Аль Вольф по шел под дом, где нашел первую змею, потом другую змею и третью. Позже он столкнулся с младенцами.

Установили, этот вид змей считаются одними из самых смертоносных в Северной Калифорнии.

По словам Вольфа, под домом женщины было активное логово. Змии булы там довольно давно. Почти 4:00 понадобились, чтобы их забрать из дома. В общем нашли 59 младенцев и 22 взрослых змей. Впоследствии глава службы дважды возвращался осматривать дом и нашел еще 11 змей.

Напомним, человек из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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