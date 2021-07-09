В США допускают, что жертвами обрушения дома в Майами могут быть 140 человек

Накануне стало известно о 64 жертвах.
Власти американского штата Флорида допустили, что количество жертв обрушения дома в Майами может достичь 140 человек.
Об этом сообщает CNN.
Глава округа Майами Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила: "может быть", что окончательно число погибших станет 140.
"Да, такое может быть. Это очень трагично", — сказала она.
Напомним
- 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
- Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
- Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.
- Сейчас общее количество подтвержденных смертей составляет 64. 76 остаются потенциально пропавшими без вести.