В США допускают, что жертвами обрушения дома в Майами могут быть 140 человек

В США допускают, что жертвами обрушения дома в Майами могут быть 140 человек

Накануне стало известно о 64 жертвах.

Власти американского штата Флорида допустили, что количество жертв обрушения дома в Майами может достичь 140 человек.

Об этом сообщает CNN.

Глава округа Майами Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила: "может быть", что окончательно число погибших станет 140.

"Да, такое может быть. Это очень трагично", — сказала она.

Напомним

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

в ночь на 24 июня. Среди объявленных пропавшими без вести , которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств. Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших . Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.

. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника. Сейчас общее количество подтвержденных смертей составляет 64. 76 остаются потенциально пропавшими без вести.

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