В США два десятка человек застряли в новогоднюю ночь на канатной дороге и провели там всю ночь

Инцидент произошел из-за непогоды — кабели покрылись льдом.
Более двух десятков человек провели Новогоднюю ночь в кабинках канатной дороги в американском городе Альбукерке.
Об этом 2 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
На регион в конце года налетела непогода. Кабели, по которым двигаются кабины, покрылись льдом.
Сотрудники горного парка, где и расположена канатная дорога, как раз спускались после смены, чтобы поехать праздновать с семьями — когда застряли на полпути. К счастью, в кабинах на такой случай предусмотрены запасы теплых одеял и еды — люди не замерзли.
Впрочем, просидеть на высоте им пришлось более полусуток — пока спасатели на вертолетах организовали операцию и освободили их. Во время инцидента никто не пострадал.
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