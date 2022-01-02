В США два десятка человек застряли в новогоднюю ночь на канатной дороге и провели там всю ночь

В США два десятка человек застряли в новогоднюю ночь на канатной дороге и провели там всю ночь

Инцидент произошел из-за непогоды — кабели покрылись льдом.

Более двух десятков человек провели Новогоднюю ночь в кабинках канатной дороги в американском городе Альбукерке.

Об этом 2 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

На регион в конце года налетела непогода. Кабели, по которым двигаются кабины, покрылись льдом.

Сотрудники горного парка, где и расположена канатная дорога, как раз спускались после смены, чтобы поехать праздновать с семьями — когда застряли на полпути. К счастью, в кабинах на такой случай предусмотрены запасы теплых одеял и еды — люди не замерзли.

Впрочем, просидеть на высоте им пришлось более полусуток — пока спасатели на вертолетах организовали операцию и освободили их. Во время инцидента никто не пострадал.

В Альбукерке более 20 человек застряли в кабинках канатной дороги | Новости мира

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