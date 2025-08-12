В США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту: какие последствия

Авиакатастрофа в аэропорту Монтаны / © скриншот с видео

В аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане США два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе, после чего один из них загорелся.

Об этом сообщает KBZK.

Авиакатастрофа с участием двух самолетов произошла в понедельник, 11 августа, в аэропорту Калиспелл-Сити (штат Монтана, США).

Как сообщил начальник пожарной службы Калиспелла Джей Хейген, у шедшего на посадку небольшого самолета возникли технические проблемы. Именно поэтому он столкнулся с неподвижным самолетом, уже находившимся на рулижной дорожке.

От удара движущийся самолет загорелся. Очевидцы инцидента сообщали, что слышали взрыв и видели густой черный дым, который поднимался над взлетно-посадочной полосой.

Далее пламя быстро распространилось на травяной участок рядом.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасательные бригады из Калиспелла, Эвергрина, Смит-Уэлли и Уайтфиша.

Инцидент вызвал временное прекращение работы аэропорта, а территорию вокруг места аварии оцепила полиция.

По словам Хейгена, на борту потерпевшего крушение самолета находились четыре человека, все они смогли самостоятельно покинуть судно. По официальным данным, двое из них получили травмы.

На момент инцидента в другом, неподвижном самолете никого не было.

Причины аварии будет устанавливать Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое уже взяло расследование под свой контроль.

