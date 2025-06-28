В США двухлетний малыш, которого более 150 раз ужалили осы, оказался в реанимации: появилось фото

Осиное гнездо / © Pixabay

Реклама

В США маленький ребенок, которого более 150 раз ужалили осы, оказался в реанимации.

Об этом сообщает издание New York Post.

В американском штате Джорджия двухлетний Бекхем Рид оказался на грани жизни и смерти после того, как на него напал рой разъяренных ос. Мальчик случайно врезался на своем игрушечном автомобиле в осиное гнездо. Насекомые немедленно напали — в результате ребенок получил более 150 укусов.

Реклама

Как пишетNew York Post, отец Бекхема попытался помочь сыну, но сам подвергся нападению ос. Родители срочно повезли мальчика в больницу. Там ему дали обезболивающее и антигистаминное, но вскоре отпустили домой. На следующий день кожа ребенка начала желтеть, поэтому семья обратилась в другую клинику. Диагноз оказался тяжелым — отказ сердца, печени и почек.

«Из-за возраста, веса и количества укусов его маленькое тело просто не справилось с токсинами», — написала тетя мальчика Тиффани Хьюэтт на странице сбора средств в GoFundMe.

Двухлетний Бекхем Рид / © Bild

Сейчас Бекхем находится в реанимации, он подключен к аппаратам ИВЛ, диализа и капельницам. Противоядия нет, и, как объясняет Тиффани, врачи могут лишь поддерживать его организм, пока он сам не выведет яд.

Напомним, биолог из Новой Зеландии Том Саундерс открыл новый вид осы и назвал ее, как одного из персонажей саги о Гарри Поттере. Новый вид осы называется Люциус Малфрой. По иронии, у этой осы нет жала.

Реклама