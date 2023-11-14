В США экологические катастрофы обходятся в среднем в $150 млрд ежегодно – ученые

Изменение климата унесло жизнь и подорвало средства к существованию в каждом регионе Соединенных Штатов.

Национальная оценка климата в США, составленная многочисленными федеральными агентствами и публикуемая каждые несколько лет, указывает на глубокие угрозы, с которыми сталкивается человечество.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В последние годы возобновляемая энергетика стала широко распространенной и дешевой, что значительно сократило выбросы. Однако методы земледелия все еще влияют на уровень углерода в почве, который нагревает планету.

В США прибрежные громады готовятся к более сильным наводнениям, укрепляют дома и природные барьеры.

Конгресс США одобрил беспрецедентную сумму затрат на усилия, направленные на то, чтобы сделать Америку более готовой к погодным условиям и ускорить ее переход от использования ископаемого топлива.

В США риски, связанные с изменением климата, становятся все заметнее, будь то ураганы, быстро усиливающиеся на юго-востоке, засуха на среднем западе, масштабные пожары и уменьшение запасов воды на западе или проливные ливни на северо-востоке.

Только в этом году Америка пережила разрушительные лесные пожары на Мауи (второй по величине остров архипелага Гавайи), разрушительные наводнения в Вермонте, беспрецедентную и смертоносную жару в Финиксе (Аризона — ред.) и одеяло густого дыма в Нью-Йорке и других городах из-за рекордных лесных пожаров в Канаде.

Смог в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

По данным ученых, 2023 год почти наверняка станет самым жарким годом в истории.

2023 год может стать самым жарким годом в истории метеонаблюдений

В целом, частота и интенсивность экстремальных погодных катаклизмов резко выросла во всех уголках страны.

"Последствия климатических изменений, вызванных деятельностью человека, ухудшаются в каждом регионе Соединенных Штатов", – пишут авторы, отмечая, что катастрофы, вызванные климатом, все чаще накладываются друг на друга.

"Самой дорогой" бедой за последние пять лет стал ураган "Иен", который в 2022 году нанес ущерб штату Флорида на $113 миллиардов.

Погодные катаклизмы нанесли Техасу ущерб на $375 миллиардов с 2018 по 2022 год, что больше, чем в любом другом штате США.

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В 1980-х годах стихийные бедствия, связанные с погодными условиями, которые приносили ущерб в $1 миллиард с поправкой на инфляцию, случались в среднем три раза в год в США.

На сегодняшний день такие катастрофы случаются гораздо чаще и стоят США в среднем около $150 миллиардов ежегодно, и эта цифра не учитывает смертей, оказания медицинской помощи или повреждения экосистем.

Но хотя каждая часть Соединенных Штатов сталкивается с угрозами, оценка подчеркивает, что не все в стране одинаково страдают от природных катаклизмов.

Так, громады с низким уровнем дохода часто не имеют доступа к адекватной инфраструктуре против наводнений, зеленых насаждений, безопасного жилья и других ресурсов для защиты от климатических воздействий, пишут авторы в отчете.

Наводнения в США

Экстремальная жара может привести к более высоким показателям заболеваний и смертности в бедных районах, где обычно более жарко из-за отсутствия лесного покрова.

"Мы знаем, что эти последствия усугубляют социальное неравенство, в том числе расовое и гендерное. И сейчас мы признаем, что климатические решения также должны быть решениями для справедливости", — сказала Кэтрин Хейхо, один из авторов отчета и главный научный сотрудник Nature Conservancy.

В отчете прогнозируется, что продукты питания станут еще дороже, поскольку повышение температуры и изменение количества осадков снизят продуктивность сельского хозяйства и даже питательность сельскохозяйственных культур. Ученые предусматривают непропорциональный вред женщинам, детям, старикам и бедным громадам.

Экстремальная погода будет способствовать миграции, что может повлиять на доступность жилья. В ближайшие десятилетия миллионы людей, вероятно, будут вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, повышения уровня моря и еще более сильных наводнений.

Ожидается, что стихийные бедствия в других странах и их экономические последствия также увеличат иммиграцию в Соединенные Штаты.

В отчете установлено, что связанные с климатом катастрофы, включая засуху, лесные пожары и ураганы, увеличили передачу коронавируса во время пандемии и способствовали ухудшению здоровья людей.

Хотя США отстает от целей внедрения возобновляемых источников энергии, 80% новых мощностей в стране для производства электроэнергии было получено из возобновляемых источников, например, в 2020 году.

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Администрация президента Джо Байдена также прогнозирует, что изменения в энергетической отрасли, хотя и сокращают занятость в секторах, связанных с ископаемым топливом, означают увеличение рабочих мест в работе над возобновляемыми источниками энергии и технологиями с низким содержанием углерода, такими как биотопливо и развитие климатических. перемен – устойчивое жилье и инфраструктура.

"Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы создать подходящее для жизни будущее для себя и наших детей. Это потребует трансформации глобальной экономики в размере и масштабе, которых никогда не было в истории человечества", — сказал Джон Подеста, старший советник Байдена по восстановительной энергетики.

Официальный представитель Белого дома сказал, что Байден планирует объявить о выделении примерно $6 миллиардов, которые направят на то, чтобы сделать уязвимые места более устойчивыми к изменению климата.

Инвестиции будут включать усилия по модернизации устаревшей электрической сети страны, поддержку программ сохранения, уменьшению рисков наводнений в общинах, находящихся в зоне риска, и содействию экологической справедливости.

Напомним, остров Доминика создает первую в мире морскую охранную территорию для одного из самых больших животных на Земле.

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