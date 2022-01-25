В США экс-полицейских обвинили в превышении полномочий и нарушении гражданских прав Флойда

В США экс-полицейских обвинили в превышении полномочий и нарушении гражданских прав Флойда

Экс-офицер полиции Дерек Шовин был осужден в конце июня 2021 года за резонансное убийство афроамериканца.

В США прокуроры над тремя бывшими полицейскими Миннеаполиса обвинили их в превышении полномочий и нарушении гражданских прав Джорджа Флойда.

Об этом информирует Associated Press.

Трое бывших офицеров Томас Лейн, Джей Кенг и Ту Тао, принимавших участие в задержании и убийстве Джорджа Флойда, предстали перед федеральным судом США.

Джей Кенг и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кенг, Ту Тао и Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что нарушение конституционных прав - это федеральное преступление, которое требует отдельного судебного процесса. Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе во время задержания, когда один из полицейских применил к нему удушающий прием. На следующий день тысячи людей вышли на протесты против жестокости полицейских и расизма.

Заметим, что Дерек Шовин уже отбывает срок - 22 с половиной года - за убийство Флойда

Президент Джо Байден приговор Шовину назвал приемлемым. Системный расизм он неоднократно признавал одной из главных проблем современной Америки и в знак поддержки принимал семью Флойд в Белом доме.

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Американские граждане отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, 26 мая люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и расизма. Впоследствии протесты против расизма охватили всю страну.

В мае суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непреднамеренное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали Шовина виновным в убийстве. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным.

Сам Дерек Шовин вскоре подал ходатайство о новом судебном разбирательстве. Адвокат Шовина Эрик Нельсон тогда отмечал отказ суда в просьбе изменить место проведения слушания. Защитник также отмечал, что огласка дела усилила "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению".

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