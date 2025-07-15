В США экс-служащий ВВС "сливал" секретную информацию о войне в Украине на сайте знакомств

Мужчина рассказывал о войне в Украине на сайте знакомств / © pixabay.com

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Бывший военный офицер Военно-воздушных сил США Дэвид Слейтер признал свою вину в сговоре с целью передачи секретной информации о войне России против Украины неизвестному человеку на иностранной онлайн-платформе знакомств.

Об этом пишет Associated Press.

64-летний Слейтер имел допуск к совершенно секретным данным во время службы в Стратегическом командовании ВВС США на базе в Оффатти, штат Небраска. В четверг он признал свою вину по одному пункту обвинения перед федеральным судьей в Омахе. В обмен на это два других пункта обвинения были сняты.

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Пока что Слейтер находится на свободе до вынесения приговора, которое назначено на 8 октября. Прокуроры и адвокаты согласились, что ему грозит наказание от пяти лет и десяти месяцев до семи лет и трех месяцев заключения. Максимальный срок по этому обвинению составляет 10 лет.

Судья Брайан Бюшер должен окончательно решить, принимать ли соглашение о признании вины и определить наказание.

В рукописном заявлении на изменение показаний Слейтер написал: «Я вступил в сговор с целью преднамеренной передачи информации, касающейся национальной обороны, неуполномоченному лицу».

По словам Джона Айзенберга, помощника генерального прокурора США по национальной безопасности, Слейтер имел доступ к одним из самых тщательно охраняемых государственных тайн. Федеральный прокурор Небраски Лесли Вудс заявила, что Слейтер не выполнил свой долг по защите такой информации, добровольно передавая данные о национальной обороне неизвестному лицу в интернете, несмотря на многолетний военный опыт.

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Дэвид Слейтер ушел в отставку в звании подполковника в 2020 году. Он работал в секретной части базы с августа 2021-го по апрель 2022 года. По данным суда, он посещал брифинги по войне России против Украины, которые имели гриф «совершенно секретно». Арестован он был в марте 2024 года.

В соглашении о признании вины Слейтер признал, что через мессенджер иностранного сайта знакомств передавал секретную информацию неназванной сообщнице, которая представлялась женщиной из Украины. Эти данные касались военных целей и российского военного потенциала.

В документе также отмечается, что обвиняемый понимал, что эта информация может быть использована во вред США или в пользу иностранного государства.

По первоначальному обвинению, сообщница регулярно требовала от Слейтера секретные сведения, порой присылая романтические сообщения. Однако ее личность и платформа, на которой происходило общение, остаются неизвестными. Представитель прокуратуры в Омахе Эми Донато отказалась комментировать эти детали, а адвокат Слейтера Стюарт Дорнан пока не предоставил дополнительных комментариев.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств