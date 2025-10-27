ТСН в социальных сетях

Мир
90
1 мин

В США Госдеп и ЦРУ «поспорили» из-за готовности Путина к переговорам

Аналитики Центрального разведывательного управления считают, что российский диктатор готов к мирным переговорам.

Игорь Бережанский
Госдеп США

Госдеп США / © Associated Press

Внутренняя разведывательная служба Госдепартамента США — Бюро разведки и исследований (INR) — выразила скепсис о готовности российского диктатора Путина к переговорам о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Оценки INR оказались менее оптимистичными, чем позиция Центрального разведывательного управления (ЦРУ), ранее предполагавшая вероятность диалога с Кремлем.

Разногласия в выводах спецслужб были зафиксированы в ежедневном докладе для президента США (President’s Daily Brief) в преддверии ожидаемой встречи Дональда Трампа с Путиным, которая должна была состояться в августе в Анкоридже, штат Аляска.

«Мы не видели, чтобы [Путин] имел стимул договариваться о прекращении войны», — заявил Джон Уильямс, бывший директор направления «Россия — Евразия» в Бюро INR.

Ранее сообщалось, что санкции США против двух российских нефтяных компаний привели к заметному изменению внешнеполитического тона Кремля.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с американским сенатором Марко Рубио прошел «действительно хорошо», после чего США «не увидели потребности в личной встрече».

