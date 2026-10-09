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В США готовят беспрецедентную казнь, которую будут транслировать вживую: Пентагон объяснил шокирующее решение
По сообщениям американских СМИ, приговор должен быть исполнен 3 декабря.
Министерство обороны США планирует транслировать вживую казнь бывшего армейского психиатра Нидала Малика Хасана, осужденного за стрельбу на военной базе Форт-Гуд в 2009 году.
Об этом информирует NBC News.
Министр обороны США Пит Гегсет в интервью телеканалу Real America’s Voice сообщил, что смертную казнь проведут 3 декабря в Форт-Гуде. Ее запланировали на 13:00 — на тот же день и время, когда Хасан устроил стрельбу.
В четверг представители Пентагона уточнили, что исполнение приговора будут транслироваться вживую. Дополнительные подробности о предстоящем показе ведомство обещает обнародовать впоследствии.
«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли посмотреть на это, чтобы это было публично. Ведь люди должны понимать, что за такие вещи наступают серьезные последствия», — заявил Гегсет.
В понедельник представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что президент США Дональд Трамп официально одобрил казнь Хасана.
Когда журналисты спросили, высказывал ли осужденный последние пожелания и обращался ли к администрации Трампа, министр обороны ответил коротко: «Безразлично. Увидимся с ним 3 декабря».
В то же время специалисты по военному праву отмечают, что Хасан может попытаться обжаловать казнь, подав в гражданский суд ходатайство о habeas corpus. Такой шаг может существенно отсрочить исполнение приговора.
В 2009 году майор медицинской службы Нидал Малик Хасан открыл огонь из пистолета по военнослужащим, стоящим в очередях на вакцинацию и медицинское освидетельствование перед отправлением на службу за границу.
В результате стрельбы погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. Во время нападения Хасан восклицал на арабском языке фразу «Аллах акбар».
Во время задержания нападавший получил ранение, из-за которого остался парализованным ниже пояса. Впоследствии он заявил комиссии военных психиатров, что хочет быть убитым, чтобы стать «мучеником за свое дело».
Следствие установило, что Хасан готовил нападение в течение нескольких недель. Он просматривал видеоинструкции по технике быстрой замены магазина и извлекал уроки перезаряжания оружия на стрельбище вблизи Остина. По свидетельству военных, высокая скорость перезаряжания сделала остановку стрелка чрезвычайно сложной.
Следователи обнаружили 146 гильз внутри здания и еще десятки на улице. Там Хасан стрелял в спины военнослужащим, пытавшимся скрыться в автостоянке.
Свои действия нападающий объяснял стремлением не допустить отправки американских военных в Афганистан, где они должны были «убивать его братьев-мусульман».
В ходе судебного процесса Хасан почти не пытался защищаться. Выступая собственным адвокатом, он заявил присяжным, что доказательства укажут на него как на стрелка, и назвал себя «перешедшим на другую сторону» солдатом.
Ранее сообщалось, что в США приговорили к смертной казни военного Нидала Хасана.
Мы ранее информировали, что в США не удалось казнить Кристу Пайка, которую осудили за жуткое убийство одноклассницы.