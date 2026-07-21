В США готовят неожиданный визит в Россию: в СМИ назвали главного участника

Флаг России / © Reuters

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Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель, по информации американских источников, планирует осенью посетить Россию. Официального подтверждения пока нет, а сами планы могут быть изменены.

Об этом пишет «POLITICO».

По данным американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией, Каш Патель может посетить Россию 14-15 октября. Ожидается, что в маршрут войдут Москва и Санкт-Петербург. По словам собеседника, принимающей стороной может стать Федеральная служба безопасности России.

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В то же время оба источника подчеркнули, что речь идет о предварительных планах, которые могут быть пересмотрены.

Встретится ли Патель с Путиным

Пока неизвестно, будет ли входить в программу визита встреча с президентом РФ Владимиром Путиным или другими чиновниками Кремля. Также не раскрывается повестка дня возможных переговоров.

Белый дом переадресовал журналистские запросы в ФБР, однако ни бюро, ни Министерство юстиции США официальные комментарии пока не предоставили.

Как отмечают американские СМИ, возможный визит директора ФБР необычен, ведь отношения между Вашингтоном и Москвой остаются напряженными из-за полномасштабной войны России против Украины.

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Параллельно в Конгрессе США продолжаются дискуссии о введении новых санкций против России.

Что известно о Каше Пателе

Ранее Каш Патель работал в администрации Дональда Трампа и неоднократно оказывался в центре политических дискуссий, связанных с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

Последним директором ФБР, по открытым данным, посещавший Россию, был Роберт Мюллер. Его поездка состоялась в 2013 году.

Дональд Трамп — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс расширить законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения по Ирану. Об этом он написал в Truth Social, отметив, что этого хотел покойный сенатор Линдси Грэм.

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Также Трамп предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет «очень строго наказана». Он отметил, что республиканцы продвигают жесткое законодательство с санкциями против Москвы, и снова предложил добавить к нему ограничения по Ирану.

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