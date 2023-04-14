В США готовят санкции против окружения венгерского премьера Орбана — The Guardian

Двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает проекты санкций, которые будут нацелены на людей, связанных с правительством венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом пишет The Guardian.

Законопроект о санкциях нацелен на бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией Орбана "Фидес".

Законопроект готовится с прошлого года. Скорее всего, его подадут в Конгресс уже в мае. Американские чиновники ожидают, что документ получит широкую поддержку.

Американский Минфин 12 апреля ввел санкции в отношении базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ), чей контрольный пакет акций принадлежит России. Венгрия выразила разочарование действиями США.

"Мы принимаем и понимаем, что мы представляем разные позиции, но мы не понимаем, зачем давить на другие государства, чтобы они изменили свою позицию... Венгрия является государством, поэтому его следует рассматривать как единое государство, а не как колонию", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Напомним, что 11 апреля издание 444.hu сообщило о подготовке документа, предусматривающего санкции против "влиятельных лиц" Венгрии со стороны США.

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