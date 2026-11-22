США / © Associated Press

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Американские законодатели и европейские союзники ищут способы усилить позиции Украины на фоне давления президента США Дональда Трампа, стремящегося как можно быстрее завершить войну. Демократы в Конгрессе готовят многомиллиардный пакет помощи Киеву и рассматривают возможность ограничить полномочия Белого дома по ее блокированию.

Об этом стало известно во время Международного форума по безопасности в Галифаксе, пишет Politico.

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После ноябрьских промежуточных выборов, на которых демократы завоевали контроль над Конгрессом, сторонники Украины заявили о намерении активнее влиять на решение администрации Трампа.

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«У нас появилось гораздо больше инструментов. Теперь им от нас, демократов, нужно гораздо больше, чем за последние два года. Поэтому мы не позволим лишить союзника поддержки», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, возглавивший двухпартийную делегацию Конгресса на форуме.

В Конгрессе готовят новый пакет помощи Украине

По словам Кейна и сенатора Энди Кима, в начале 2027 года законодатели планируют предоставить многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Украине.

Демократы рассчитывают заручиться поддержкой части республиканцев, чтобы принять документ даже несмотря на возможное сопротивление президента США.

«У нас вполне может быть большинство, достаточное для преодоления вето, учитывая количество людей, поддержавших пакет санкций против России в Сенате и Палате представителей», — отметил Ким.

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В то же время, американские законодатели не планируют просто возвращаться к модели помощи времен Джо Байдена. Они обсуждают с Польшей, Германией и другими союзниками совместные оборонные проекты, которые будут финансироваться как за государственный счет, так и частными инвестициями.

Как демократы хотят ограничить влияние Трампа

Отдельная задача — не допустить ситуации, когда Белый дом сможет приостановить или упразднить уже одобренную Конгрессом помощь Украине.

Сенатор Ким заявил, что демократы также стремятся ограничить возможности Трампа упразднять санкции против России. Среди новых инициатив – усиление санкционного давления на российский теневой флот, который Москва использует для обхода нефтяных ограничений.

Кроме того, сенатор Крис Кунс рассматривает возможность расследования ограничений скорости работы спутниковых терминалов Starshield, которые производит компания SpaceX Илона Маска, но эксплуатирует Пентагон.

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«Путин не пользуется популярностью в Америке. Кажется, один человек хочет с ним дружить», — заявил Кунс, критикуя позицию Трампа.

Европа также ищет способы усилить Украину

Параллельно европейские союзники работают над увеличением поставок вооружения Киеву.

В частности, Нидерланды ведут переговоры с Пентагоном о возможной передаче Украине более старых истребителей F-16 из Национальной гвардии США для борьбы с российскими скоростными реактивными беспилотниками.

Также европейские оборонные компании разрабатывают свой перехватчик баллистических ракет средней дальности.

Несмотря на заявления Трампа с призывами сократить расходы на украинскую армию, европейские чиновники утверждают, что поставки американского оружия Украине продолжаются без существенных перебоев.

Союзники также надеются сохранить программу PURL, согласно которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины.

Немецкий депутат Нильс Шмид подчеркнул, что Европа не хочет допустить, чтобы Украина была вынуждена согласиться на невыгодное мирное соглашение из-за нехватки военных ресурсов.

«Мы последовательно поддерживали Украину и будем продолжать это делать, пока идет война. Мы не хотим, чтобы Украину заставили заключить соглашение за неимением военных ресурсов», — заявил он.

Новый Конгресс США может усилить поддержку Украины

Напомним, после промежуточных выборов в США 3 ноября демократы завоевали большинство в обеих палатах Конгресса, что открывает новые возможности для увеличения военной и финансовой помощи Украине.

Как отметил президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив, новый состав Конгресса может активнее поддерживать Киев, однако позиция Дональда Трампа будет оставаться важным фактором.

Президент США имеет право наложить вето на принятые законы, а для его преодоления необходимы две трети голосов в каждой палате. Поэтому новые пакеты помощи Украине будут нуждаться в поддержке не только демократов, но и части республиканцев.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что новый Конгресс примет большой пакет помощи, который усилит оборонные возможности Украины и ее позиции на переговорах с Россией.

Тем временем демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности. Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027, что может существенно ограничить политические возможности американского президента.

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