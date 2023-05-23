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В США грузовик протаранил забор рядом с Белым домом – на месте ДТП обнаружили нацистский флаг

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
671
Время на прочтение
1 мин
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В США грузовик протаранил забор рядом с Белым домом – на месте ДТП обнаружили нацистский флаг

В США грузовик протаранил забор рядом с Белым домом. Фото: Nathan Howard/Reuters.

В Вашингтоне грузовик столкнулся с защитным ограждением рядом с Белым домом.

В Вашингтоне 22 мая грузовик врезался в ограждение на Лафайет-сквер рядом с территорией Белого дома. Власти города уже задержали водителя. На месте аварии был обнаружен нацистский флаг со свастикой. По словам очевидцев, флаг, вероятно, выпал из грузовика после удара.

Об этом пишет The Guardian.

Секретная служба сообщила, что полиция округа Колумбия признала, что грузовик не представляет опасности, а пострадавших нет.

"Возможно, водитель намеренно врезался в защитные ограждения", — написал в Twitter глава отдела Секретной службы по коммуникациям Энтони Гульельми.

Напомним, Германия предупреждает о высоком риске диверсий из России.

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