В США хотят объявить импичмент из-за войны в Иране: "сносят" не Трампа

Демократка из Палаты представителей Яссамин Ансари заявила, что планирует внести статьи импичмента против министра обороны США Пита Хегсета. Причиной его действия, связанные с операциями Штатов в Иране.

Об этом пишу Axios .

Что известно о подготовке импичмента в США

Хегсет становится одной из ключевых мишеней демократов в команде президента США Дональда Трампа после отставок министерши внутренней безопасности Кристи Ноем и генеральной прокурорки Пэм Бонди.

Опросы показывают, что глава Пентагона остается среди наименее популярных членов правительства. Его рейтинги дополнительно усугубляются на фоне роста расходов, связанных с конфликтом вокруг Ирана.

Ансари сообщила, что уже на следующей неделе внесет в Конгресс соответствующие документы. Она обвиняет Хегсета в «неоднократном нарушении присяги и долга перед Конституцией». По ее словам, действия министра обороны представляли угрозу американским военным и могут подпадать под определение военных преступлений, что является основанием для импичмента.

В то же время в Белом доме и Пентагоне пока не предоставили официальных комментариев по поводу этих заявлений.

Кроме этого, речь идет об устранении не только Хегсета. Ансари призвала правительство применить 25 поправку к Конституции США для отстранения действующего Трампа от власти. Причиной она назвала его слишком резкие высказывания по Ирану. В частности, политика вспомнила сообщение Трампа в соцсети Truth Social, адресованное иранскому руководству, с серьезными угрозами в случае неоткрытия Ормузского пролива.

Какие шансы на успех

Несмотря на громкие заявления, эксперты оценивают перспективы импичмента как минимальные. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, а для принятия решения об отстранении должностного лица необходима поддержка двух третей Сената.

Также маловероятным выглядит и применение 25-й поправки, ведь правительство Трампа сформировано преимущественно из его политических союзников.

Как известно, это не первая попытка инициировать импичмент министра обороны. Ранее ответную инициативу выдвигал конгрессмен Шри Танедар, однако она так и не дошла до голосования.

Ранее начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж подал в отставку после требования министра обороны Пита Хегсета немедленно покинуть пост. Генерал покинул пост досрочно, хотя его каденция должна была продолжаться до 2027 года. В Пентагоне подтвердили решение и поблагодарили его за службу. По информации СМИ, кадровые изменения связаны с намерением Хегсета назначить руководителя, разделяющего его видение реформ армии и политику президента Дональда Трампа.