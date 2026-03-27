В США хотят ввести санкции против Венгрии из-за Украины — FT

В США призвали ввести санкции против Венгрии / © Associated Press

Американские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против Венгрии. Речь идет о чиновниках, причастных к блокированию помощи Украине.

Об этом пишет издание FT.

В частности, демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис предлагают ввести санкции против венгерских чиновников, которые препятствуют поддержке Украине и углубляют энергетическую зависимость Будапешта от России.

«Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников и в то же время предоставляет Венгрии четкий путь к возобновлению отношений со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины», — сказал Тиллис.

Документ под названием Block Putin Act обяжет администрацию Дональда Трампа вводить финансовые ограничения и запреты на въезд для должностных лиц, причастных к закупкам российских нефти и газа, а также к попыткам сорвать международную помощь Киеву.

В то же время, фамилии премьера Виктора Орбана в черновике документа нет.

Пока это только инициатива нескольких сенаторов, а законопроект должен получить одобрение всего Сената.

Блокирование кредита ЕС для Украины — последние новости

Напомним, терпение Европейского Союза и ключевых государств-членов относительно политических маневров венгерского премьер-министра Виктора Орбана подходит к концу. Блокирование Венгрией жизненно важного кредитного пакета для Украины на сумму 90 миллиардов евро может обернуться для Будапешта не только политической изоляцией, но и катастрофическими финансовыми потерями.

Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто обвинил Виктора Орбана в серьезной нелояльности после того, как венгерский премьер ветировал ключевую поддержку для Украины во время последнего саммита ЕС. Мерц подчеркнул, что разрушение дееспособности и авторитета Европейского Союза не останется без ответа.

Несмотря на откровенный шантаж со стороны Будапешта и Братиславы, в Брюсселе настроены решительно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже неоднократно уверяла, что Евросоюз найдет юридические механизмы, чтобы выполнить свои обязательства и предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026-2028 годы.

По ее словам, единственное условие, прописанное еще в декабре 2025 года (о том, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут принимать прямого участия в этом займе), было выполнено, поэтому дальнейшая блокировка безосновательна.