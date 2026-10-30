В США хотят "закрыть рот" Европе из-за заявлений о России: что узнало Reuters

Пентагон / © Associated Press

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В последние недели в Пентагоне призвали представителей нескольких стран НАТО смягчить высказывания относительно российской угрозы. В США считают, что отдельные заявления лидеров и чиновников из Европы могли ослабить безопасность европейского континента.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех осведомленных о ситуации людей.

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Какие страны ЕС получили призывы смягчить заявления о России

Собеседники издания сообщили, что среди государств, получивших призывы ограничить публичные заявления, были Литва, Латвия и Эстония. В то же время неизвестно, получали ли подобные обращения правительства других европейских стран.

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В Пентагоне, комментируя эту информацию, заявили: «Частные разговоры между союзниками такими и есть, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения».

По словам одного из источников, американские чиновники обратили внимание, в частности, на заявления европейских лидеров о том, что Россия оказалась загнанной в угол и вынуждена предпринимать все более отчаянные шаги из-за фактического заторможения ее вторжения в Украину.

Среди представителей США, которые озвучивали такие предостережения, был глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Он также сыграет ключевую роль в пересмотре численности американского военного контингента в Европе. В то же время, Reuters не смогло установить, какие именно другие американские чиновники принимали участие в соответствующих разговорах.

Ни один из четырех собеседников издания — трое европейских чиновников и один представитель США — не заявил, что рекомендации Вашингтона носили конфронтационный характер.

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Пентагон призвал Европу «не провоцировать» Россию

Американские сигналы стали отражением более широкой дискуссии внутри НАТО о том, какой должна быть публичная риторика стран Альянса по поводу угрозы со стороны все более агрессивной России. Часть западных чиновников считает, что чрезмерное акцентирование внимания на российской угрозе может отвечать интересам Кремля. По их мнению Москва стремится распространять страх среди европейцев и таким образом ослаблять поддержку Украины.

В то же время, другие представители Запада убеждены, что правительства европейских государств должны открыто говорить об опасности, чтобы объяснять гражданам необходимость выделения ресурсов и готовность к определенным жертвам ради сдерживания России. Это особенно важно на фоне признаков активизации российской скрытой кампании диверсий в разных странах континента. РФ отрицает свою причастность к проведению такой кампании.

Один знакомый с ситуацией собеседник рассказал, что недавно Колби во время разговора с представителем одной из стран Балтии призвал не «провоцировать» Россию. В качестве примера неуместной риторики представитель Пентагона привел публичные высказывания европейских политиков о том, что РФ «загнана в угол, как крыса».

В то же время неизвестно, какое именно заявление имел в виду американское чиновник. В конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал президента России Владимира Путина «крысой в углу», предположив, что диктатор прибегает к диверсиям в Европе из-за все более глубокого вовлечения Москвы в войну против Украины.

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Один из других европейских чиновников, описывая недавние частные обращения Пентагона, процитировал их так: «Мы помогаем вам. Американцы там. Просто не будьте громкими. Не создавайте шума».

По словам человека, информированного о еще одной недавней встрече, Пентагон также призвал эстонскую делегацию быть «сдержанной» в своих коммуникациях. Неизвестно, касались ли замечания от американской стороны какого-то конкретного заявления.

Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии не предоставили ответ на запросы Reuters относительно комментариев. В НАТО также отказались комментировать ситуацию.

В Европе удивлены призывами Пентагона, ведь РФ готовит кампанию диверсий

Один из европейских чиновников отметил, что совет Пентагона, несмотря на дружеский тон, вызывает удивление. По его словам, разведки стран Балтии в течение последних месяцев последовательно оценивали как маловероятный сценарий, при котором Россия решит проверить готовность НАТО выполнять положения о взаимной обороне.

В то же время, разведывательные службы других стран Альянса публично предостерегали, что в ближайшей перспективе Россия может существенно активизировать кампанию диверсий в Европе.

Обращение Пентагона к представителям стран НАТО прозвучало на фоне сложной ситуации в сфере европейской безопасности.

Западные разведчики отмечают, что в последнее время Москва активизировала кампанию атак против государств Альянса, пытаясь скрыть свою причастность к ним. Так, 28 октября немецкие прокуроры сообщили о задержании двух граждан Беларуси, подозреваемых в подготовке поджога здания или объекта критической инфраструктуры вблизи Нюрнберга. Еще в сентябре немецкое правительство обвинило Россию в попытке совершить атаку беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле. Москва эти обвинения отвергла.

Параллельно американские чиновники рассматривают возможность заключения потенциальных бизнес-соглашений с Россией в рамках дипломатических усилий администрации президента Дональда Трампа по достижению мира в Украине. Такие шаги неоднозначно воспринимаются европейскими представителями, значительная часть которых выступает за сохранение экономического давления и изоляции Кремля.

В то же время в Пентагоне проводят пересмотр военного присутствия США в Европе. На основе этого процесса американский военный контингент на континенте может быть существенно сокращен.

Представители США подчеркивают, что европейские союзники по НАТО должны более активно отвечать за собственную оборону. Это особенно актуально на фоне того, что Вашингтон все больше концентрирует внимание на вызовах по безопасности на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии.

Напомним, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Россия с помощью гибридных атак, диверсий и провокаций испытывает пределы 5-й статьи НАТО, стремясь выяснить пределы разрешенного без начала прямого военного конфликта, посеять страх в Европе и отвлечь от Украины. Из-за этих угроз Литва и Польша усиливают сотрудничество, в частности, в Сувальском коридоре.

К слову, высокая представительница ЕС Кайя Каллас заявила, что американские переговорщики уже полтора года пытаются склонить Украину к капитуляции на условиях РФ, однако Киев держится благодаря европейской поддержке. В этой связи ЕС разработал собственный максималистский план мирных переговоров, чтобы выставить России собственные требования и гарантировать справедливый и длительный мир.

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