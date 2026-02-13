В США и Европе не исключают Третьей мировой войны в ближайшие 5 лет — Politico

В США 46% опрошенных считают мировую войну вероятной до 2031 года / © Associated Press

Жители западных стран все чаще считают сценарий глобальной войны реальным в ближайшие пять лет, однако не готовы платить за укрепление обороны повышением налогов или сокращением социальных расходов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты опроса.

Согласно исследованию, проведенному 6–9 февраля среди более 2000 избирателей в каждой из стран — США, Великобритании, Франции, Германии и Канады — доля тех, кто считает начало Третьей мировой войны «вероятным» или «весьма вероятным» к 2031 году, заметно возросла по сравнению с мартом 2025 года.

В то же время, поддержка увеличения оборонных бюджетов остается условной. Хотя в Великобритании, Франции, Германии и Канаде большинство в целом одобряет идею роста расходов на оборону, эта поддержка резко уменьшается, когда речь идет о возможном повышении налогов, увеличении государственного долга или сокращении других государственных программ.

Руководитель отдела опросов Public First Себ Райд отметил, что рост тревожности не означает автоматического карт-бланша для правительств на масштабные военные расходы. По его словам, избиратели все меньше готовы к компромиссам, необходимым для усиления обороноспособности.

На фоне полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже четыре года, многие респонденты видят рост риска глобального конфликта.

Американцы чаще других предполагают, что их страна может быть втянута в войну в течение следующих пяти лет.

Россию респонденты называют главной угрозой миру в Европе. В то же время во Франции, Германии и Великобритании второй по уровню угрозы страной опрошенные чаще называли США, опережая Китай. В Канаде же администрацию Трампа многие рассматривают как самый большой вызов безопасности.

Особую тревогу вызывает риск применения ядерного оружия — по крайней мере, каждый третий опрошенный в странах НАТО предполагает такую возможность. Главной угрозой безопасности европейцы называют Россию, в то время как США и Китай также воспринимаются как значительные источники нестабильности.

Ранее сообщалось, что Западный мир стоит на пороге глобального конфликта, к которому он катастрофически не готов. Такой мрачный вердикт вынесли ведущие эксперты по обороне, разведчики и военные.