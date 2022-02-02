В США из-за масштабного пожара в любой момент может взорваться завод по производству удобрений

В США из-за масштабного пожара в любой момент может взорваться завод по производству удобрений

Эвакуировали более шести тысяч людей, живущих рядом.

В американском штате Северная Каролина в любой момент может произойти взрыв на заводе по производству удобрений.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

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Погасить пожар, который вспыхнул на предприятии в понедельник, до сих пор не удалось. Наибольшую угрозу представляет огромный бак с ныне тлеющим аммиачной селитрой. Пожарные не были уверены, хватит ли у них воды, чтобы охлаждать химическое вещество. Вот поэтому они отступили.

Из-за угрозы взрыва эвакуировали 6,5 тыс. местных жителей. Эти люди живут в радиусе полутора километров от завода. За развитием ситуации чрезвычайники следят из дронов. Сегодня же на место отправится вертолет со специалистом по химической защите, который оценит вероятность взрыва.

В Северной Каролине ждут взрыва на горящем заводе | Новости мира

Как сообщалось, на химическом заводе американского штата Луизиана произошел мощный взрыв. В результате пострадали по меньшей мере шесть человек. В близлежащих районах распространили предупреждение: просят не выходить на улицу.

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