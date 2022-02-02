В США из-за масштабного пожара в любой момент может взорваться завод по производству удобрений

Эвакуировали более шести тысяч людей, живущих рядом.
В американском штате Северная Каролина в любой момент может произойти взрыв на заводе по производству удобрений.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.
Погасить пожар, который вспыхнул на предприятии в понедельник, до сих пор не удалось. Наибольшую угрозу представляет огромный бак с ныне тлеющим аммиачной селитрой. Пожарные не были уверены, хватит ли у них воды, чтобы охлаждать химическое вещество. Вот поэтому они отступили.
Из-за угрозы взрыва эвакуировали 6,5 тыс. местных жителей. Эти люди живут в радиусе полутора километров от завода. За развитием ситуации чрезвычайники следят из дронов. Сегодня же на место отправится вертолет со специалистом по химической защите, который оценит вероятность взрыва.
Как сообщалось, на химическом заводе американского штата Луизиана произошел мощный взрыв. В результате пострадали по меньшей мере шесть человек. В близлежащих районах распространили предупреждение: просят не выходить на улицу.
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