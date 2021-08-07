В США из-за пожара полностью сгорел весь город: фото, видео

Пожар "Дикси" также испепелил 130 гектаров леса.
В штате Калифорния, что в США, свирепствует пожар, которую назвали "Дикси". Из-за этого полностью сгорел город Гринвилл, который основали в период "золотой лихорадки".
Об этом сообщает Euronews.
Пожар "Дикси" также испепелил 130 гектаров леса. Из-за жары, ветра и засухи огонь стремительно распространяется США.
Unfortunately, the #DixieFire destroyed most of #greenville today. More pix here: https://t.co/zpEFuvqu7N @AFPphoto pic.twitter.com/qhgKKgJvpW— Josh Edelson (@JoshEdelson) August 5, 2021
Жители Честера, расположенного на озере Алманор, как и нескольких других населенных пунктов были эвакуированы. Людей, которые живут неподалеку возгорания призывают не тушить пожар самостоятельно, а эвакуироваться.
Ликвидируют возгорание 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо видно из космоса.
Heavy damage to the town of #Greenville. The elementary school is still standing as well as the dollar general. Very little good news to report. #DixieFire pic.twitter.com/DUIfmwT8z5— Tyler Day (@itstylerday) August 5, 2021
Напомним, июль стал одним из самых жарких в истории человечества. Вместе с удушьем страны страдают от лесных пожаров.