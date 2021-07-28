В США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

Эксперты заявили, что привитые люди могут заражаться сами и передавать этот штамм другим.
Из-за штамма "Дельта" в США теперь рекомендуют носить маски даже вакцинированным.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.
В американском центре по контролю и предотвращению заболеваний подчеркивают — заражаться и передавать этот штамм могут привитые. Поэтому защитные средства особенно рекомендуют носить в помещениях как взрослым, так и детям школьного возраста.
Вместе с тем в ведомстве призывают людей скорее прививаться, так как вакцины от коронавируса защищают от тяжелого течения болезни.