В США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

В США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

Эксперты заявили, что привитые люди могут заражаться сами и передавать этот штамм другим.

Из-за штамма "Дельта" в США теперь рекомендуют носить маски даже вакцинированным.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

В американском центре по контролю и предотвращению заболеваний подчеркивают — заражаться и передавать этот штамм могут привитые. Поэтому защитные средства особенно рекомендуют носить в помещениях как взрослым, так и детям школьного возраста.

Вместе с тем в ведомстве призывают людей скорее прививаться, так как вакцины от коронавируса защищают от тяжелого течения болезни.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

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