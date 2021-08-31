В США из-за урагана "Ида" обрушился дорога: семь автомобилей упали в обрыв (фото)

В США из-за урагана "Ида" обрушился дорога: семь автомобилей упали в обрыв (фото)

Погибли по меньшей мере два человека, еще десять человек получили ранения.

В американском штате Миссисипи в результате урагана Ида произошел обвал дорожного полотна на шоссе, который привел к массовой ДТП.

Об этом сообщило во вторник, 31 августа, агентство Associated Press.

Через размытый грунт под дорожным полотном образовался провал длиной 15-18 метров, в глубину от 6 до 9 метров.

Двигаясь неосвещенной дорогой, семь транспортных средств один за другим упали в эту пропасть. Автомобили падали друг на друга, в результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, еще десять получили ранения.

Одним из пострадавших был ученик средней школы, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после падения в яму. Школу закрыли, поскольку разрушенное шоссе создало проблемы для автобусов и других транспортных средств.

Автомобили из пропасти были извлечены с помощью крана.

Рабочие бригады проверяют другие автострады в районах, где во время "Иди" прошел сильный дождь.

Напомним, ранее ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.

Ураган "Ида" стал самым мощным после урагана "Катрина", который пронесся над США в 2005 году, причинив ущерб на 125 млрд долларов.

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