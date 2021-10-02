В США изъяли партию фальшивой валюты из России, замаскированную под деньги для игры в "Монополию"

В США изъяли партию фальшивой валюты из России, замаскированную под деньги для игры в "Монополию"

Американские таможенники утверждают, что "игровые деньги" имели слишком реалистичный вид.

Таможенники в Филадельфии (США) изъяли фальшивую валюту на сумму 6,5 млн долларов, которая была отправлена авиационными грузами из России.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз таможенной службы.

Поддельные купюры долларов и евро были отправлены международными авиалиниями из России и направлены в местность близ Чикаго.

В отправлении груз был обозначен как "Play Money for Monopoly" (игровые деньги для "Монополии"), однако они были признаны фальшивыми купюрами из-за чрезмерного сходства с реальной валютой. Изъятые фальшивки будут переданы секретной службе.

"Валюта выглядела настоящей и потенциально могла быть использована для причинения вреда уязвимым гражданам нашей страны", — сказал представитель таможенной службы в Филадельфии Эдвард Мориарти.

По данным американских спецслужб, в США находится в обращении примерно 220 млн долларов в поддельных купюрах, которые часто используются для финансирования преступной деятельности.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

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