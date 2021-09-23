В США камеры в супермаркете вычислили любителя заглядывать под юбки женщинам

В США камеры в супермаркете вычислили любителя заглядывать под юбки женщинам

Американец обвиняется в тайном подглядывании.

Сотрудники супермаркета в американском городе Голдсборо, штат Северная Каролина, помогли поймать мужчину, который заглянул под юбку покупательницы.

Об этом сообщает сайт телеканала News 13.

Охранники магазина заметили покупателя, который пытался тайком делать фотографии, направив камеру мобильного телефона под юбку женщины. Действия злоумышленника попали на видео с камеры наблюдения.

Когда на следующий день любитель заглядывать под юбки вернулся в этот же магазин, охрана вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего Тайруса Джермена Като.

Американец обвиняется в тайном подглядывании. Мужчину отпустили под залог в пять тысяч долларов. Он обязан явиться в суд в назначенный день.

Напомним, серийного педофила-рецидивиста поймали в Киеве. 44-летний извращенец нападал на девушек в разных районах столицы.

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