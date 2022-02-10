В США католический священник на протяжении 20 лет неправильно крестил детей: теперь его ошибку нужно исправить

В США католический священник на протяжении 20 лет неправильно крестил детей: теперь его ошибку нужно исправить

Количество недействительных крещений может достигать нескольких тысяч.

Католический священник Андрес Аранго из города Финикса в штате Аризона извинился перед прихожанами и ушел в отставку с должности пастора, когда оказалось, что в течение двух десятилетий служения он неправильно совершал обряд крещения. Все крещенные им дети, среди которых уже много взрослых, теперь нуждаются в повторном совершении обряда.

Об этом сообщает издание Newsweek.

О досадной ошибке пастве Финикса сообщил епископ Томас Олмстед в специальном послании.

"С искренней душепастырской обеспокоенностью я сообщаю верующим, что крещения, совершенные преподобным Андресом Аранго из епархии Финикса, не действительны", – написал он.

Оказывается, во время совершения обряда отец Андрес использовал фразу: "Крестим тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Согласно церковным канонам, использование множественного числа в этом случае неприемлемо, поскольку крещение совершает не община, а лично Христос. Поэтому канонической является фраза, которая начинается словами: "Крещу тебя".

"Я не думаю, что отец Андрес намеревался нанести вред верующим или лишить их благодати крещения и таинств", – заметил епископ, назвав этот случай досадной ошибкой, которую нужно исправить.

Епархия Феникса опубликовала контактную форму для всех, кто считает, что он или его ребенок были неправильно крещены. Пресс-секретарь епархии Кэти Берк сообщила Newsweek, что не знает точного количества недействительных крещений, совершенных Аранго, но речь может идти о тысячах случаев.

"Если вас крестили неправильными словами, это означает, что ваше крещение недействительно и вы не крещены", – подчеркнул епископ Томас Олмстед и пообещал сделать все необходимые шаги, чтобы "исправить ситуацию для всех пострадавших".

Напомним, ранее итальянская полиция задержала 40-летнего священника Франческо Спаньези, которому было предъявлено обвинение в хищении средств из церковной казны.

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