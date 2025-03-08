В США казнили заключенного методом расстрела впервые за 15 лет

67-летний Брэд Сигмон из Южной Каролины был казнен методом расстрела. Это первая такая казнь в США с 2010 года.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сигмона осудили за убийство Дэвида и Глэдис Ларк в 2001 году. Мужчина убил их бейсбольной битой при попытке похитить свою бывшую девушку. После убийства он похитил ее, но женщине удалось сбежать.

Казнь 63-летнего Ричарда Сигмона осуществили трое добровольцев-сотрудников тюрьмы с помощью винтовок. Он был одет в черный комбинезон с капюшоном на голове и белой мишенью с красным глазом на груди.

Сигмон сам выбрал этот метод казни, опасаясь, что электрический стул "сварит его живьем", а смертельная инъекция вызовет приток жидкости и крови в его легкие и он захлебнется.

Перед тюрьмой в Южной Каролине собрались протестующие с плакатами "Любая жизнь ценна" и "Казнить правосудие, а не людей".

С 1977 года в США через расстрел казнили только трех заключенных, и все эти случаи произошли в штате Юта. Последняя такая казнь перед расстрелом Сигмона состоялась в 2010 году.

Напомним, в Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих.

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