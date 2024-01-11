В США казнят заключенного с помощью чистого азота

В штате Алабама разрешили казнить заключенного с помощью газа азота в конце этого месяца. Это станет первой в стране казнью с использованием нового метода, который адвокаты заключенного критикуют как негуманный и экспериментальный.

Об этом пишет NBC.

Прошение заключенного Кеннета Юджина Смита по предварительному судебному запрету отклонили, поэтому соответствующие меры запланированы на 25 января. Адвокаты заявили, что штат Алабама пытается сделать его "подопытным" для испытания метода, который еще не применяли для смертной казни.

Защита планирует подать апелляцию на это решение, но отказалась от дальнейших комментариев. Вопрос о том, может ли казнь быть исполнена, может оказаться на рассмотрении в Верховном суде США.

Смит, которому 58 лет, был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство супруги проповедника. Прокуроры заявили, что он и еще один обвиняемый получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт от имени ее мужа, который имел долги и хотел получить страховку.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл приветствовал решение суда, заявив, что оно приближает штат к "привлечению Кеннета Смита к ответственности за ужасное заказное убийство", в котором он был признан виновным. Мужчина избегал законного смертного приговора более 35 лет.

Казнь азотом предусматривает установку на нос и рот Смита маски типа респиратора, которая заменит воздух на газ, что приведет к его смерти от недостатка кислорода.

Напомним, ранее в Японии женщина, приговоренная к смертной казни за убийство, подавилась едой и скончалась.

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