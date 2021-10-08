В США клиника не будет пересаживать органы невакцинированным от COVID-19 пациентам

В США клиника не будет пересаживать органы невакцинированным от COVID-19 пациентам

Пациентка ищет другую больницу.

Центр пересадки органов UCHealth в Колорадо не будет делать операцию женщине, несмотря на то, что ее почки работают только на 12%. Согласно требованиям сети клиник UCHealth, доноры и получатели органов должны быть вакцинированы от коронавируса "в подавляющем большинстве случаев".

Об этом сообщает Vice News.

По словам сотрудника пресс-службы UCHealth Данная Уивера, смертность людей, которым делают пересадку органов, значительно выше по сравнению с населением в целом.

"По результатам исследования, примерно 1 из 4 пациентов с пересаженными органами, который заразился коронавирусом, умирает. Риск очень высокий", - сказал он.

Представители UCHealth уже начали сообщать пациентам о том, что им не будут делать пересадку без вакцинации.

Том Гейтнер, представитель штата Колорадо в Конгрессе, разместил письмо в Facebook, которое эта клиника отправила одной из пациенток. Конгрессмен уточнил, что почки женщины работают на 12%, она нашла донора для пересадки, однако руководство UCHealth сообщило, что операции не будет, пока она не вакцинирована. По словам Гейтнера, тест женщины на антитела оказался положительным, то есть у нее есть антитела к коронавирусной инфекции.

Сейчас пациентка ищет другую клинику, которая не требует от пациентов вакцинироваться.

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