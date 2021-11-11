В США коалиция из 10 штатов судится против требования о COVID-вакцинации всех медработников

В США коалиция из 10 штатов судится против требования о COVID-вакцинации всех медработников

Истцы утверждают, что обязательная COVID-вакцинация грозит рабочим местам миллионов медицинских работников.

В США в среду, 10 ноября, коалиция из десяти штатов подала в суд на администрацию американского президента Джо Байдена из-за решения об обязательной вакцинации от COVID-19 всех медработников.

Об этом сообщает The Associated Press.

В поданном в федеральный суд штата Миссури иске утверждается, что требование по прививке грозит рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников отрасли здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые врачи не решаются получить вакцину.

Кроме того, подчеркивают истцы, требование о вакцинации является "беспрецедентным и необоснованно широким, затрагивая даже волонтеров и персонал, который обычно не работает с пациентами".

"Этот мандат является вопиющей попыткой федерализации вопросов здравоохранения, связанных с вакцинацией, относящихся к компетенции полиции штата", — указывается в иске, поданном генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом, республиканцем, баллотирующимся в Сенат США.

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К иску присоединились генеральные прокуроры Аляски, Арканзаса, Айовы, Канзаса, Небраски, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга. Все они республиканцы, за исключением генерального прокурора-демократа Тома Миллера из Айовы, штат которого возглавляет губернатор-республиканец Ким Рейнольдс.

Сторона обвинения считает, что из-за требования федерального правительства многие медицинские работники, скорее всего, будут уволены, уйдут на пенсию или уволятся вместо того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, а это "ставит под угрозу медицинские интересы сельских жителей США".

Напомним, что недавно апелляционный суд пятого округа США приостановил требование администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в предприятиях с более чем сотней сотрудников.

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