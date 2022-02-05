В США количество COVID-смертей достигло 900 тысяч: какова ситуация в стране

В США количество COVID-смертей достигло 900 тысяч: какова ситуация в стране

Эксперты считают, что к апрелю количество жертв коронавируса в США может составить миллион.

В США в пятницу, 4 февраля, количество связанных с COVID-19 летальных исходов достигло отметки в 900 тысяч. Это произошло менее чем через два месяца после того, как показатель смертей превысил 800 тысяч.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Это астрономически большое число. Если бы вы сказали большинству американцев два года назад, когда эта пандемия только начиналась, что 900 тысяч американцев умрут в течение следующих нескольких лет, я думаю, большинство людей не поверило бы в это", — отметил декан Школы общественного здоровья Браунского университета Ашиш К. Джа.

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Он пожаловался, что большинство смертей произошло уже после того, как в стране приступили к вакцинации. "Мы не смогли помочь людям пройти вакцинацию, бороться с дезинформацией, не политизировать ее, — продолжил Джа. — Это те места, где мы потерпели неудачу как Америка".

По его словам, к апрелю количество жертв коронавирусной инфекции в стране может составить миллион.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, всего 64% ​​населения или около 212 миллионов американцев полностью вакцинировались против коронавируса.

Как пишет издание, суточный прирост новых случаев заражения с января сократился почти на полмиллиона. Кроме того, количество американцев, находящихся в больнице из-за COVID-19, снизилось на 15% с середины января до примерно 124 тысяч человек.

Смертность остается высокой и составляет в среднем более 2,4 тысячи человек в день, что является максимальным показателем с прошлой зимы. Также эксперты считают, что некоторые смерти от коронавируса были ошибочно приписаны к другим заболеваниям.

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Указывается, что последние 100 тысяч смертей связаны со штаммами "Дельта" и "Омикрон". Последний начал быстро распространяться в декабре и менее чем через месяц стал доминирующим в США.

По словам профессора Блумбергской школы общественного здоровья Джона Хопкинса Джошуа М. Шарфштейна, хотя "Омикрон" реже вызывает тяжелые заболевания, чем "Дельта", огромное количество заразившихся им людей способствовало увеличению смертей.

"Мы спорим между собой об инструментах, которые действительно спасают жизнь. Просто огромное количество политики и дезинформации вокруг вакцин, которые удивительно эффективны и безопасны, ошеломляет", — добавил он.

COVID-19 стал третьей основной причиной смерти в Америке после болезней сердца и рака.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.