В США коронавирус убил больше людей, чем пандемия "испанки" 1918 года

Мир повторил "множество ошибок", сделанных в прошлом веке.
В США от осложнений COVID-19 умерли более 676 тысяч человек. Этот показатель превышает количество американцев, ставших жертвами наиболее смертоносной пандемии ХХ века — "испанки" (около 675 тысяч умерших).
Об этом со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщает CNN.
"Если бы вы поговорили со мной в 2019 году, я бы сказал, что буду удивлен, — прокомментировал ситуацию эпидемиолог Стивен Кисслер из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. — Но если бы вы поговорили со мной в апреле или мае 2020 года, я бы сказал, что не удивлюсь, если мы достигнем этой точки".
Эксперт отметил, что несмотря на ожидания, мир не вынес уроков из предыдущей пандемии и повторил "множество ошибок", сделанных в 1918 году.
В частности пренебрег необходимостью не отказываться от ограничений слишком рано, не поддаваться ошибочному чувству безопасности молодых и здоровых, а также не полагаться на бездоказательные методы лечения.
В то же время самый большой недостаток пандемии коронавируса в сравнении с пандемией испанского гриппа Кисслер связывает со стремительным технологическим прогрессом.
"Интернет может быть палкой о двух концах, — указывает эпидемиолог. — Он дает нам возможность получать обновления CDC и ВОЗ и значительно быстрее обмениваться информацией. Но это также означает, что мы можем быстрее распространять дезинформацию", — пояснил он.
Ранее директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.