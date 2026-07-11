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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

В США крокодил откусил мальчику руку

Нападение хищника на ребенка произошло во время рыбалки. Отец пытался спасти своего сына.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Крокодил

Крокодил / © Pixabay

В США 11-летний Броди Терри остался без руки после нападения аллигатора. Мальчик уже выписан из больницы.

Об этом сообщает News 6.

Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу с берега, схватив его за руку. Отец Броди сразу бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но тот успел перевернуться и оторвал руку ребенка.

Врачи провели несколько операций, но так и не смогли спасти его руку.

Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Он достигал в длину 2,6 метра.

Напомним, 39-летний мужчина погиб после нападения акулы во время рыбалки у побережья штата Квинсленд в Австралии.

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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