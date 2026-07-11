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В США крокодил откусил мальчику руку
Нападение хищника на ребенка произошло во время рыбалки. Отец пытался спасти своего сына.
В США 11-летний Броди Терри остался без руки после нападения аллигатора. Мальчик уже выписан из больницы.
Об этом сообщает News 6.
Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу с берега, схватив его за руку. Отец Броди сразу бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но тот успел перевернуться и оторвал руку ребенка.
Врачи провели несколько операций, но так и не смогли спасти его руку.
Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Он достигал в длину 2,6 метра.
Напомним, 39-летний мужчина погиб после нападения акулы во время рыбалки у побережья штата Квинсленд в Австралии.