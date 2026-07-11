В США крокодил откусил мальчику руку

Крокодил / © Pixabay

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В США 11-летний Броди Терри остался без руки после нападения аллигатора. Мальчик уже выписан из больницы.

Об этом сообщает News 6.

Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу с берега, схватив его за руку. Отец Броди сразу бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но тот успел перевернуться и оторвал руку ребенка.

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Врачи провели несколько операций, но так и не смогли спасти его руку.

Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Он достигал в длину 2,6 метра.

Напомним, 39-летний мужчина погиб после нападения акулы во время рыбалки у побережья штата Квинсленд в Австралии.

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