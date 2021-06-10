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В США крупнейший в мире производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что произошло

В США крупнейший в мире производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что произошло

Pexels

Кибератака на международную компанию привела к временному закрытию всех ее заводов

Крупнейший в мире производитель мяса JBS, который стал жертвой кибератаки, заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.

Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. 

Компания восстановила работу большей части своих объектов. 

"Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", - приводятся на сайте компании слова гендиректора JBS Андре Ногейра.

Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.

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