В США крупнейший в мире производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что произошло

Кибератака на международную компанию привела к временному закрытию всех ее заводов
Крупнейший в мире производитель мяса JBS, который стал жертвой кибератаки, заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.
Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Компания восстановила работу большей части своих объектов.
"Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", - приводятся на сайте компании слова гендиректора JBS Андре Ногейра.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.
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