В США лесные пожары приближаются к Лос-Анджелесу

Эвакуировали уже тысячи человек.

Новые лесные пожары разгораются в американском штате Калифорния: огонь приближается к Лос-Анджелесу.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.

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Эвакуировали уже тысячи человек. Пламя быстро распространяется: менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домам.

Чтобы потушить огонь вызвали пожарный самолет, огонь заливают с воздуха. Спасатели говорят, что возгорание под контролем. Впрочем, опасаются новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды.

Новости мира: в Калифорнии разгораются новые лесные пожары

Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самую лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.

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