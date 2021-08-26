В США лесные пожары приближаются к Лос-Анджелесу

Эвакуировали уже тысячи человек.
Новые лесные пожары разгораются в американском штате Калифорния: огонь приближается к Лос-Анджелесу.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.
Эвакуировали уже тысячи человек. Пламя быстро распространяется: менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домам.
Чтобы потушить огонь вызвали пожарный самолет, огонь заливают с воздуха. Спасатели говорят, что возгорание под контролем. Впрочем, опасаются новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды.
Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самую лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.