В США любовник более года тайно жил в доме женщины и подстрелил ее мужа

Полиция разбирается в достаточно непонятном конфликте.
В американском городе Креол, штат Алабама, замужняя женщина тайно поселила к себе любовника и более года прятала его от мужа.
Об этом сообщает издание New York Post.
Муж американки Трейси Ривс по имени Фрэнк не замечал постороннего человека в доме. Женщина тайком приносила любовнику, Майклу, еду.
Однако в какой-то момент Трейси заявила мужу, что в их дом ворвался посторонний. В результате произошла перестрелка между мужчинами.
Майкл выстрелил Фрэнку в грудь, а тот в ответ огнем ранил противника в ногу и локоть. Оба мужчины госпитализированы.
Полицейские, прибывшие на место, до сих пор не могут понять, как у мужчин оказалась оружие.
"Такого я еще не видел за более 30 лет практики", — отметил полицейский Пол Берч.
Напомним, в США родители 15-летней школьницы обнаружили в ее спальне мужа, который прятался в шкафу целый месяц.