В США любовник более года тайно жил в доме женщины и подстрелил ее мужа

В США любовник более года тайно жил в доме женщины и подстрелил ее мужа

Полиция разбирается в достаточно непонятном конфликте.

В американском городе Креол, штат Алабама, замужняя женщина тайно поселила к себе любовника и более года прятала его от мужа.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Муж американки Трейси Ривс по имени Фрэнк не замечал постороннего человека в доме. Женщина тайком приносила любовнику, Майклу, еду.

Однако в какой-то момент Трейси заявила мужу, что в их дом ворвался посторонний. В результате произошла перестрелка между мужчинами.

Майкл выстрелил Фрэнку в грудь, а тот в ответ огнем ранил противника в ногу и локоть. Оба мужчины госпитализированы.

Полицейские, прибывшие на место, до сих пор не могут понять, как у мужчин оказалась оружие.

"Такого я еще не видел за более 30 лет практики", — отметил полицейский Пол Берч.

Напомним, в США родители 15-летней школьницы обнаружили в ее спальне мужа, который прятался в шкафу целый месяц.

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