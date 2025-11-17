Протесты мигрантов в США / © Associated Press

Реклама

В США идет масштабная волна иммиграционных рейдов. За минувшие выходные федеральные агенты задержали, по меньшей мере, 81 человека в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Об этом сообщает Reuters.

Операция длилась около пяти часов и предусматривала аресты лиц со значительным уголовным и иммиграционным прошлым. Грегори Бовино, руководитель иммиграционных операций в Лос-Анджелесе и Чикаго, сообщил, что государственные органы не комментировали ситуацию.

Реклама

Массовые рейды и депортации стали важным элементом иммиграционной политики, особенно с вступлением Дональда Трампа в президенты. Эти действия вызвали социальные протесты, поскольку задержание касалось не только нелегальных мигрантов, но и законных граждан.

Представители Министерства внутренней безопасности объяснили, что операции в Шарлотте были ответом на отказ местных чиновников выполнять запросы на задержание подозреваемых, чем обострили ситуацию в регионе и способствовали обсуждению вопросов безопасности.

Власти Нью-Йорка готовятся к вероятному вмешательству федеральных сил после победы на выборах мэра демократа-социалиста Зограна Мамдани. По данным источников, в городской администрации опасаются, что президент США Дональд Трамп может ввести в город части Нацгвардии или ФБР, чтобы разобраться с новоизбранным мэром, с которым он находится в длительном конфликте.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрешила консульствам отказывать в визах иммигрантам с хроническими болезнями и пожилым лицам из-за риска «общественного бремени».