В США медсестра потеряла из-за Covid обоих родителей и продолжает выступать против вакцины

Родители американки Шанды Пэриш были непривитыми и умерли в течение трех дней, заразившись коронавирусной инфекцией на встрече выпускников.

В американском штате Арканзас медсестра Шанда Пэриш пережила большую личную трагедию, потеряв обоих своих непривитых от Covid родителей, которым было более 70 лет, в течение нескольких дней. Но даже смерть близких не заставила ее вакцинироваться, она продолжает утверждать, что не доверяет препарату, который является слишком новым.

Об этом сообщает издание Mirror.

Шанда Пэриш, проживающая в регионе Форт-Смит-Гринвуд, не доверяет вакцинации и до сих пор не жалеет о решении своих родителей не делать прививки, несмотря на то, что по возрасту они были в зоне риска.

"Мы не убили их, но некоторые люди заставляют нас чувствовать, что это наша вина, что они ушли. Никто не должен пытаться заставить вас чувствовать себя виноватыми, потому что кто-то умер", — комментировала она эту трагедию журналистам, уверяя, что это был личный выбор родителей — не принимать вакцину.

В июле этого года отец и мачеха, посетив встречу выпускников средней школы, заразились Covid и погибли в результате вируса. Последнее сообщение ее отца — это голосовая почта, которую он прислал с больничной койки.

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Шанда Пэриш говорит, что звуки, которые он издавал даже не звучали по-человечески. Ей не нравится слышать это, но она не может удалить последнее сообщение смертельно больного отца.

Регион, в котором проживает медсестра-антивакцинаторка, имеет низкий уровень вакцинации, как и остальной западный Арканзас. Только 36,2 процента населения здесь полностью вакцинированы, а в среднем ежедневно регистрируется 78 новых случаев заражения — это самый большой показатель с февраля этого года.

Напомним, ранее в Португалии умерла целая семья антивакцинаторов. Три человека отказались делать себе прививку от коронавируса и погибли.

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