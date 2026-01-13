В США могут тестировать психотропное оружие, вызывающее загадочные болезни

Морская пехота США / © Associated Press

Министерство обороны США более года испытывает устройство, которое, по версии отдельных следователей, может быть связано с так называемым «гаванским синдромом» — серией загадочных заболеваний среди американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре информированных источника.

По данным источников, устройство было приобретено в рамках секретной операции подразделением Министерства внутренней безопасности США — Службой расследований в сфере внутренней безопасности (HSI) — в конце каденции администрации Джо Байдена. Покупку профинансировали за счет Пентагона, а ее стоимость, по словам собеседников, достигла «восьмизначной суммы» в долларах.

Устройство до сих пор находится на стадии изучения. Внутри американского правительства продолжаются споры и скепсис относительно того, имеет ли оно прямую связь с десятками так называемых аномальных эпизодов здоровья, официальные причины которых до сих пор не установлены.

Один из источников сообщил, что устройство генерирует импульсные радиоволны — именно такую технологию в течение многих лет рассматривали как возможную причину инцидентов. По его словам, хотя устройство не полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты. В то же время остается открытым вопрос, как столь мощная технология может быть портативной: по оценкам, устройство может помещаться в рюкзак.

Приобретение этого оборудования снова обострило дискуссии вокруг «гаванского синдрома», впервые зафиксированного в конце 2016 года среди американских дипломатов в Гаване. Они жаловались на симптомы, похожие на черепно-мозговые травмы, в частности, сильные головные боли и головокружение. Впоследствии подобные случаи фиксировались в разных странах мира.

В годы американские разведслужбы и Пентагон пытались выяснить, могли ли эти инциденты быть следствием направленной энергетической атаки со стороны иностранного государства. В 2022 году одна из разведывательных комиссий предположила, что часть случаев «вероятно» могла быть вызвана импульсной электромагнитной энергией. В то же время в 2023 году разведывательное сообщество заявило, что нет доказательств причастности иностранного противника, а в январе 2025 года эта оценка оставалась неизменной — хотя возможность отдельных случаев не исключили полностью.

Такая позиция вызывает негодование среди пострадавших. Некоторые из них убеждены, что правительство США проигнорировало или скрыло доказательства возможной причастности России. Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, заявлявший об атаке на него в Москве в 2017 году, назвал испытание устройства потенциальным подтверждением слов жертв и призвал американскую разведку публично извиниться за отношение к ним.

В Пентагоне, HSI и Министерстве внутренней безопасности официальные комментарии CNN не предоставили. ЦРУ также отказалось от комментариев.