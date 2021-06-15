В США молния убила 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже

Молния попала в девочку, когда та плавала в океане.

В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже курортного города Тайбе-Айленд.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:37 по местному времени в субботу, 12 июня, когда юная американка купалась в океане.

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До приезда медиков девочку пытались спасти чрезвычайники. Сначала ее планировали эвакуировать вертолетом, однако впоследствии ребенка решили госпитализировать автомобилем скорой помощи. Уже в больнице медики констатировали смерть.

По данным Национальной метеорологической службы США, в среднем в стране ежегодно от удара молнии погибают 49 человек, тогда как еще сотни получают ранения.

Напомним, что в селе Малый Кривотин на Житомирщине молния едва не убила девушку, которая сидела дома. По словам потерпевшей, она потянулась за телефоном, когда услышала звонок от подруги, почувствовала электрический разряд и потеряла сознание. В доме мгновенно выбило свет, а на шум прибежали родители, которые вызвали "скорую".

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