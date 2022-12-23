В США мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал все выигрышные номера

В штате Массачусетс мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал выигрышные номера на каждом из них.

Об этом пишет BBC.

Мужчина использовал в каждом лотерейном билете одни и те же числа. Выигрышные номера были тщательно продуманной комбинацией дат рождения и юбилеев. Он использовал их для других лотерейных билетов в другие дни, но ничего не выиграл.

В этот раз он заработал одновременно около $2 миллионов плюс 20 ежегодных платежей по $25 тысяч.

Напомним, в США житель штата Калифорния выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball — $2,04 миллиарда. Это самый большой в истории страны лотерейный приз.

А в Китае мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов и не рассказывал об этом своей семье. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми.

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