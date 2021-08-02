В США мужчина месяц прятался в шкафу 15-летней любовницы, а потом попал в тюрьму

В США мужчина месяц прятался в шкафу 15-летней любовницы, а потом попал в тюрьму

Школьница познакомилась с мужчиной в приложении для онлайн-общения.

36-летний Джонатан Россмойн из Луизианы, США, приговорен к 15 годам лишения свободы за секс с несовершеннолетней.

Об этом сообщается на сайте Fox10 Phoenix.

Родители 15-летней школьницы обнаружили в ее спальне мужчину, который прятался в шкафу. Взволнованные мать и отец вызвали полицию.

По словам шерифа округа Эрнандо, когда полицейские прибыли на место, Россмойн все еще сидел в своем убежище.

Мужчина признался, что несколько раз приезжал из Луизианы в Эрнандо, чтобы заняться сексом с подростком. Он жил в спальне любовницы месяц и залезал в шкаф, когда ее родители возвращались домой.

Выяснилось, что девушка познакомилась с мужчиной в приложении для онлайн-общения. Она солгала, что ей 18 лет, а настоящий возраст раскрыла только на личной встрече.

Россмойну предъявили обвинение по четырем пунктам.

Теперь он проведет в тюрьме 15 лет. В дополнение к тюремному заключению он получил 10 лет испытательного срока после освобождения, а также он до конца жизни будет внесен в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что 85-летняя женщина из Нью-Йорка ушла от своего 39-летнего любовника и теперь ищет новую страсть.

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