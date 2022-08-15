В США мужчина на авто протаранил заграждение у Капитолия и застрелился

В США мужчина на автомобиле протаранил заграждение у Капитолия.

Когда на встречу выбежала полиция, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем – застрелился.

Об этом пишет Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа. Полиция сообщила, что 29-летний Ричард А. Йорк III из Делавера врезался в баррикаду возле Капитолия. После этого его автомобиль охватило пламя. Затем мужчина начал стрелять в воздух, когда приблизилась полиция – застрелился.

Начальник полиции Капитолия Том Менгер сообщил, что у погибшего ранее были проблемы с законом. Правоохранители исключают вероятность того, что мужчина хотел напасть на Капитолий. Американская полиция не стреляла в нарушителя.

В США устанавливают мотивы нападения. Вероятно, это может быть связано с обысками у экс-президента Трампа.

Напомним, в резиденции бывшего президента США во Флориде ФБР на этой неделе провело обыски и выявило 11 пакетов секретных документов. Ведомство расследует, законно ли политик вынес их из Белого дома по окончании каденции.

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